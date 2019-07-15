В партии Зеленского раскрыли отношение к декоммунизации Украины

Глава партии действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал об отношении к декоммунизации страны. Об этом он рассказал в эфире ICTV.

По его словам, переименование городов и сел «возможно», однако такие решениz должны приниматься на местном уровне. «Было бы правильнее и корректнее, чтобы это вопрос решался не на уровне Верховной Рады, а был решен жителями», — пояснил глава партии.

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Разумков привел в пример переименование города Кировоград в Кропивницкий. Тогда отмечалось, что этот вопрос вынесли на голосование неожиданно и без обсуждения, писала «Русская служба Би-би-си». По мнению политика, местные советы не всегда отображают в полном объеме интересы граждан, поэтому необходимо проводить референдумы.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона власти страны переименовали несколько городов, десятки улиц. Также демонтируются памятники советским вождям и деятелям. В 2017 году на Украине отчитались об уничтожении всех памятников Ленину.

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