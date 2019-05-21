Украинские неонацисты вышли на защиту декоммунизации

Активисты националистических партий и движений собрались на пикет в поддержку закона о декоммунизации возле здания Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом сообщает «Укринформ». Видео с акции доступно на YouTube.

В пикете участвуют члены партии ВО «Свобода», организаций «Правый сектор» (запрещена в РФ) и «Защити Украину». 21 мая КСУ проводит закрытое слушание по представлению 46 депутатов Верховной Рады, требующих признать закон о декоммунизации несоответствующим конституции страны.

Участники акции считают, что разрыв с советским прошлым является одним из достижений последних пяти лет, а попытка оспорить закон приведет к «серьезной и неприятной» реакции.

Ранее, подводя итоги своего президентства, Петр Порошенко заявил, что в течение его срока Украине удалось практически полностью завершить процесс декоммунизации.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона власти страны переименовали несколько городов, десятки улиц. Также демонтируются памятники советским вождям и деятелям. В 2017 году на Украине отчитались об уничтожении всех памятников Ленину. В Черкасской и Луганской областях на их месте появились скульптуры Чиполлино и украинского казака.

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