Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере. Свое заявление он сделал в интервью «РБК-Украина».

Политик объяснил, что его отношение к процессам декоммунизации в стране продиктовано тем, что это «выбор общества». Бандеру же он назвал «неоспоримым героем». «Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины», — сказал Зеленский.

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Однако политик считает, что то количество объектов, которым сейчас присваивается имя Бандеры, избыточно. «Мы должны помнить о героях сегодняшних, о героях Украины. Давайте называть улицы именами людей, которые прославляют нашу страну. Такой накал в обществе, что нужно делать все возможное, чтобы объединять Украину», — заявил он.

Также с целью объединения страны Зеленский планирует записывать видеообращения для жителей юго-восточных регионов Украины. «Буду каждый день говорить им: смотрите, НАТО — не зверюга, не проглотит вас. Смотрите, что это. Пусть люди думают, пусть начнут читать об этом, пусть начнут изучать», — рассказал он.

Политик считает важным сохранение евроатлантического курса Украины. «Вы же понимаете, мы выбрали направление в Европу, однозначно, мы хотим быть не совком, мы хотим быть европейским государством, да, да, да. НАТО — класс, безопасность, уровень армии, все понятно», — подытожил он.

Ранее Бандеру «гением украинского национального и нациеобразующего духа» назвал глава новообразованной Православной церкви Украины Епифаний (Думенко).

Бандера в годы Второй мировой войны возглавлял запрещенную в России Организацию украинских националистов, активно сотрудничавшую с нацистами. Он причастен к массовому уничтожению польского и еврейского населения на оккупированных немцами территориях.

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