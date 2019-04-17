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Названы «фундаментальные вещи бытия» Украины

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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал ключевые вопросы для нынешней украинской власти. Он озвучил их в интервью каналу ZIK. Запись эфира доступна на YouTube.

Среди них спикер перечислил вопросы автокефальной украинской церкви, вступления в НАТО, безвиза с ЕС, сопротивления российской агрессии и принятия Верховной Радой закона, усиливающего роль украинского языка. Все это политик назвал «фундаментальными вещами бытия Украинского государства».

По словам Парубия, парламентские выборы, запланированные на 27 октября 2019 года, не менее важны для страны, чем президентские, второй тур которых состоится 21 апреля. Своей задачей спикер назвал сохранение «проукраинского и проевропейского» большинства в парламенте, которое сможет эффективно реализовать евроатлантический курс Украины вне зависимости от результатов президентских выборов.

В феврале украинский лидер Петр Порошенко подписал изменения в конституцию, закрепляющие курс страны на вступление в НАТО и ЕС. По его словам, отношение к этим поправкам — важный маркер, который позволяет отличить украинца от русского. В самом блоке признают амбиции Украины на членство, однако заявляют, что сейчас стране стоит сосредоточиться на реформах.

Константинопольский патриарх Варфоломей в январе предоставил автокефалию образованной 15 декабря 2018 года Православной церкви Украины (ПЦУ), в которую вошли существовавшие ранее неканонические структуры. РПЦ не признает правомерность подписанного Варфоломеем томоса об автокефалии для ПЦУ.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной начал действовать 11 июня 2017 года. Украинцы могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом у них нет права на работу или учебу в Европе. ЕС неоднократно угрожал Украине потерей безвиза за неэффективность антикоррупционных реформ.

Россия на Украине законодательно признана «страной-агрессором». Киев считает Москву ответственной за вооруженный конфликт в Донбассе, а также не признает итоги референдума в Крыму, после которого полуостров вышел из-под юрисдикции Украины и присоединился к России.

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