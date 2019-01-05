Вселенский патриарх подписал томос об автокефалии украинской церкви

Вселенский (константинопольский) патриарх Варфоломей подписал томос (указ) об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в субботу, 5 января, сообщает УНИАН.

Церемония подписания состоялась в резиденции патриарха — соборе Святого Георгия в Стамбуле. На мероприятии также присутствовали президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, министр обороны страны Степан Полторак, экс-президент Украины Виктор Ющенко и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Томос, который был доставлен в Стамбул накануне, был изготовлен на пергаменте иконописцем и каллиграфом Лукой из монастыря Ксенофонт на Афоне.

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6 января в соборе Святого Георгия состоится вручение томоса предстоятелю ПЦУ, а также божественная литургия, которую совместно проведут Варфоломей и Епифаний.

Порошенко указал, что подписание томоса не было бы возможным без божьей воли. «Большая благодарность вселенскому патриарху Варфоломею за его веру. Ваше святейшество, эти аплодисменты сейчас звучат по всему миру. Спасибо вам за вашу веру, вашу любовь к Украине, за вашу молитву об Украине и украинском народе», — приводит его слова «Гордон».

15 декабря в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный президентом Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. На нем было принято решение о создании новой поместной Православной церкви Украины. Собор принял предложенный Константинополем устав, однако позже митрополит Епифаний заявил о независимости ПЦУ от Константинополя.

В ПЦУ вошли преимущественно представители Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), а также два митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Возглавил структуру митрополит Епифаний (Сергей Думенко) из УПЦ КП. В Русской православной церкви назвали прошедший собор канонически ничтожным, указав на недопустимость участия в нем президента страны.

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