Константинополь назвал РПЦ «мачехой» и обязался поддерживать украинскую церковь

Константинопольский (Вселенский) патриархат, предоставив автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ), принял к себе миллионы верующих как настоящая церковь-мать. С таким заявлением в субботу, 5 января, выступил Вселенский патриарх Варфоломей, текст обращения которого публикует «Прямой».

«Сегодня, по благодати Господней, мы реализуем восстановление в общении/причастии миллионов верующих на вашей земле, которые внезапно оказались вне канонов и общения, не имея в том своей вины. Однако Константинополь собрал и принял их, как их настоящая мать — та самая церковь, которая когда-то привела их к христианскому крещению — в отличие от их мачехи (очевидно в виду имелась Русская православная церковь (РПЦ) — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Варфоломей.

Вселенский патриарх заявил, что Константинополь никогда ни с одним народом «не вел себя, как мачеха», а, напротив, «радостно жертвовал частями своей юрисдикции», «чтобы служить потребностям и интересам своих детей». Также Варфоломей заверил, что Константинопольский патриархат всегда будет на стороне ПЦУ.

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5 января Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, созданной 15 декабря на инициированном президентом страны Петром Порошенко объединительном соборе.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда заявил, что «томос — бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций, подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой».

Глава пресс-службы Украинской православной церкви Московского патриархата Василий Анисимов заявил РИА Новости, что УПЦ МП считает подписание томоса неканоническими действиями.

Синод Вселенского патриархата принял ряд решений относительно предоставления автокефалии православной церкви на Украине 11 октября. Константинополь решил вернуть Украину под свою юрисдикцию, отменив свой же указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве. Также была снята анафема с глав непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

РПЦ 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом, а 20 октября объявила Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам.

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