РПЦ признала Вселенского патриарха раскольником

Русская православная церковь (РПЦ) постановила, что Константинопольский патриарх Варфоломей является раскольником. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала Россия-24. Его слова передает ТАСС.

«Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны», — пояснил он.

19 октября Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) поддержал позицию РПЦ и объявил о разрыве евхаристического общения с Вселенским патриархатом, объявил его решения недействительными и обвинил в искажении концепции истинного православия.

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При этом Константинополь в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве объявил, что продолжит общение с РПЦ, и подчеркнул, что в его приходах могут молиться и посещать таинства все православные верующие.

Конфликт между православными церквями разгорелся после решений Константинопольского патриархата по Украине. 11 октября Синод снял анафему с глав непризнанных в мире Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной церкви. Ранее в стране действовала только одна каноническая церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

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