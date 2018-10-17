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Непризнанная Турецкая православная церковь подала в суд на патриарха Варфоломея

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патриарх Варфоломей

Турецкая православная церковь подала иск в суд на Константинопольский патриархат и патриарха Варфоломея. Об этом агентству
РИА Новости рассказала пресс-секретарь патриархата Турецкой православной церкви Севги Эренерол.

«У Варфоломея нет полномочий отправлять своих экзархов на Украину и давать автокефалию ее церкви. Статус Константинопольского патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков, — сказала она. — Варфоломей превысил свои полномочия и вмешался в отношения между странами, в их внутренние дела. И если он пошел на такое, то ему нельзя будет оставаться в Турции».

Неканоническая Турецкая православная церковь была образована в 1922 году по решению правительства Турции, которое пыталось создать национальную православную церковь, не связанную с греческим православием. церковь располагает тремя храмами в Стамбуле. Ее не признает ни одна из 15 поместных православных церквей мира.

15 октября РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В результате верующие РПЦ не смогут участвовать в богослужениях, которые будут проводиться в храмах под юрисдикцией Константинополя.

Причиной этому послужило намерение Вселенского патриархата предоставить автокефалию православной церкви на Украине. 11 октября c предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария была снята анафема.

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