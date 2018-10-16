Россия
 
Последние новости
Лавров пригрозил лишить Совет Европы радости
Эдуард Лимонов госпитализирован
Пожилой пациент умер после издевательств санитаров
Россияне арестованы в Чехии по обвинению в кибератаке на МИД
Отец Нурмагомедова назвал условия для реванша с Макгрегором
Появилось видео с места крушения Су-27 на Украине
Раскрыта польза концлагерей для мусульман
Избитый чиновник не предъявил претензий Мамаеву
Туркмены оголодали и пустились из страны наутек
Новости партнеров

РПЦ назвала цель разрыва отношений с Константинополем

Перейти в «Мою Ленту»

Решение Синода РПЦ о прекращении евхаристического общения было вынужденной жесткостью. Об этом заявил РБК председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Это не попытка кого-то победить или что-то доказать — это единственно возможное для нас поведение, но целью оно имеет только одно — восстановление братского общения с теми, с кем оно было прервано», — отметил Легойда.

По его словам, в сложившейся ситуации нет ничего хорошего, но РПЦ не в чем себя упрекнуть. «РПЦ предприняла все дипломатические усилия: патриарх Кирилл лично летал в Стамбул и несколько часов общался с патриархом Константинопольским, чтобы предостеречь его от таких последствий», — добавил представитель Русской церкви.

Ранее 15 октября Священный синод РПЦ сообщил о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято после действий Вселенского патриархата, который снял анафему с глав двух неканонических украинских церквей и продолжил процедуру предоставления томоса украинской церкви.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В РПЦ не исключили примирения с Константинопольским патриархатом
РПЦ разъяснила ситуацию с благодатным огнем и святынями после схизмы
Прихожане РПЦ не смогут молиться в храмах на Афоне
Другие материалы рубрики
Россия00:0110 октября
Эту девочку еще можно спасти

Дожить до дня рождения

Годовалую Сашу спасет срочная операция на трахее
19:2314 октября

Жириновский проговорился о «закрывающей всю планету» С-700

16:44Сегодня

Голодовка довела Олега Сенцова до реанимации

20:2713 октября

Десятки мусульман задержали в Подмосковье

Россия00:0315 октября

«Нереально всем уделить внимание»

Российских раковых больных решили поделить на богатых и бедных. Что происходит?
16:03Сегодня

На избивших беременную женщину росгвардейцев завели уголовное дело

16:04Сегодня

Министерство психологического климата захотели открыть в России

15:35Сегодня

В России запретили рекламу дипломных работ на заказ

Россия00:03 8 октября

«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»

Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
15:37Сегодня

Бывший депутат сломал человеку челюсть и вылетел из партии

18:0111 октября

Обидное слово станет поводом для масштабного опроса россиян

19:46 9 октября

Два подростка погибли после взрыва в спортшколе Дагестана

Россия
РПЦ прекращает отношения с Константинополем
Православных россиян лишили святых мест. Все из-за автокефалии Украины
В России заговорили об изменениях в Конституции
Кому важно переписать главный документ страны. И что поменяется в жизни россиян
«Нереально всем уделить внимание»
Российских раковых больных решили поделить на богатых и бедных. Что происходит?
«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»
Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
Гиблое место
Он увидел умирающую природу и доказал, что смерть может быть красивой
Голодовка довела Олега Сенцова до реанимации
На избивших беременную женщину росгвардейцев завели уголовное дело
Все материалы
Мир
Кровавый вождь
Он мог убить Ким Ир Сена и втянуть СССР в третью мировую
Лавров рассказал о Bellingcat
Трамп пригрозил Гондурасу
В Москве оценили ход кибервойны с Нидерландами
Испанский король отказался чистить улицы вместе с подданными
«Скудоумие и коррупция»
Что погубило Захарченко и как нужно выстраивать охрану. Отвечает ветеран ЧВК
Добрый план
Раввины Европы сговорились, чтобы облегчить жизнь людям. Кажется, у них получается
Все материалы
Бывший СССР
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
Украина приготовилась применить силу к российским кораблям
Туркмены оголодали и пустились из страны наутек
Пашинян подал в отставку
Порошенко уличил РПЦ в самоизоляции
Все материалы
Экономика
Задолжали
Сколько нужно денег, чтоб прожить в России без кредитов?
Успешность угольщиков эксперт объяснил субсидиями за счет других отраслей
Ледяная дерзость
Эта страна запугивала НАТО Советским Союзом, а теперь не платит долги
Из грязи в князи
Как экосистему бухты Воевода на острове Русский сделали эффективной
Названы самые популярные виды фриланса в России
В Сколково откроется цифровая лаборатория «Норникеля»
Доллару предсказали скорый крах
Все материалы
Силовые структуры
Павел Мамаев«Их просто зачморят в СИЗО»
Лучший карманник СССР — о перспективах Кокорина и Мамаева в «Бутырке»
Футболист Павел Мамаев в зале суда«Для вас это шоу, а для меня трагедия»
Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянка пойдет под суд за финансирование терроризма в Сирии
Российский зэк избил тюремщика из-за сигарет и попал на видео
В Москве задержали возглавившего Измайловскую ОПГ вора в законе Аксена
Мажоры прокатились на BMW по Подмосковью со скоростью авиалайнера
Все материалы
Наука и техника
Греческий салат
Геи, колоссы и грязная медуза: обзор Assassin’s Creed Odyssey
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Катастрофа ракеты «Союз»
На борту были космонавты. Таких аварий не случалось 40 лет
Украинские Су-27 назвали «дышащими на ладан ржавыми самолетами»
Американский пилот погиб при аварии Су-27 на Украине
Американский истребитель аварийно сел на Украине
Двигатель «Кортежа» сделают авиационным
Все материалы
Спорт
Хабиб Нурмагомедов«Все в горах жили. Почти не болели»
Здесь тренировался сам Хабиб. Тут знают, почему дагестанцы дерутся лучше всех
Отец Нурмагомедова назвал условия для реванша с Макгрегором
Избитый чиновник не предъявил претензий Мамаеву
Мамаеву предъявили первое обвинение
Медведев узнал многое о футболистах
Адвокат прояснил будущее Нурмагомедова
Федор ЕмельяненкоКровавое воскресенье
Емельяненко разбил американца. Последний император все еще на троне
Все материалы
Культура
«Хотелось исследовать, каково быть вуайеристом»
Хиппи, соул и кровь в отеле «Эль Рояль»: кто снял самый бойкий триллер сезона
«Роман Полански никогда не остановится»
Венсан Перес о работе с одним из самых скандальных режиссеров планеты
«Он поставил себе цель стать сверхчеловеком»
Их жизнь сломал XX век, но они не сдавались: главная книга осени
Лидер группы «НАИВ» объяснил причины эмиграции в США
Темнокожий рэпер вызвал скандал клипом с голым двойником Мелании Трамп
Шнуров посвятил матерный стих разрыву РПЦ с Константинополем
Названы лучшие фильмы о порно
Все материалы
Интернет и СМИ
Порвали два баяна
Россияне пьют водку и матерятся на камеру. Иностранцы готовы за это платить
Скончался один из создателей мирового телевидения
Познер назвал виновных в бедности россиян
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
«Они даже не пытались остановить секс»
Геи, лесбиянки, мужские слезы и беспорядочные связи в одном из главных шоу мира
Россия обеднела из-за хакеров
Телезвезда вложила все сбережения в сомнительное дело и потеряла миллионы
Все материалы
Ценности
Резиновые люди
Модники, романтики, хипстеры. Кто делает шины в Италии и России
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Ел как мужик
Водка на завтрак и редька в обед. Чем питался Петр I, пока строил империю
Школьная фотография сестер Кардашьян рассердила фанатов
Леди Гага надела пиджак на голое тело из-за изнасилования
Предсказана внешность будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри
«Самые откровенные купальники» стали трендом у знаменитостей
Все материалы
Путешествия
Париж Персидского залива
Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Грозный шик
Скамейки, гонки и арабский принц. Как столица Чечни отметила юбилей
Опасная посадка пассажирского лайнера в шторм попала на видео
Православным россиянам предрекли новые проблемы
Православных россиян перестали пускать в Грецию
Пьяная актриса из «Американского пирога» устроила дебош в самолете
Все материалы
Из жизни
«Большинство здесь — приезжие или дети мигрантов»
История россиянки о жизни в Америке
«Я консервировал лучшего друга»
Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
Долгий путь к себе
История превращения милой девочки в бородатого бармена
Женщина спасла десятки людей от пожара и погибла
Голые официанты обслужили бабушек в доме престарелых
Британка упала с кровати во время секса и лишилась возможности ходить
Вьетнамец вырастил грибы в ухе
Все материалы
Интеллигентный лесник
Василий Костин проехал на новом Subaru Forester от Тбилиси до Батуми
Автомобильные матрешки
Дома на колесах с гаражом для легковушек
Видео: тест Lada Vesta Sport
У нее всего 145 сил — оправданна ли приставка «Sport» и ценник почти в миллион рублей?
Купе с удобствами спального вагона
Двухдверные автомобили длиной пять и более метров
Ford рассказал подробности о возрожденной модели Territory
«Дизельгейт» обойдется Audi в 800 миллионов евро
Двигатели автомобилей проекта «Кортеж» установят на самолеты
Все материалы
Дом
Места знать надо
Жилье в Москве можно снять за смешные деньги. Где искать такие квартиры?
Партнерский материал
Первый среди лучших
Башня II в самом продаваемом премиальном проекте Neva Towers возведена под крышу
Война полов
Женская архитектура или мужская? Очень шовинистский тест
Россиянин нашел легкий способ заработать на чужом жилье
Назван необходимый для спокойного обслуживания ипотеки доход
Ставший бомжом Шура рассказал о попытке взлома квартиры
Рассчитана доступность квартир в Москве для приезжих
Все материалы