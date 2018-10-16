РПЦ назвала цель разрыва отношений с Константинополем

Решение Синода РПЦ о прекращении евхаристического общения было вынужденной жесткостью. Об этом заявил РБК председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Это не попытка кого-то победить или что-то доказать — это единственно возможное для нас поведение, но целью оно имеет только одно — восстановление братского общения с теми, с кем оно было прервано», — отметил Легойда.

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По его словам, в сложившейся ситуации нет ничего хорошего, но РПЦ не в чем себя упрекнуть. «РПЦ предприняла все дипломатические усилия: патриарх Кирилл лично летал в Стамбул и несколько часов общался с патриархом Константинопольским, чтобы предостеречь его от таких последствий», — добавил представитель Русской церкви.

Ранее 15 октября Священный синод РПЦ сообщил о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято после действий Вселенского патриархата, который снял анафему с глав двух неканонических украинских церквей и продолжил процедуру предоставления томоса украинской церкви.

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