РПЦ разъяснила ситуацию с благодатным огнем и святынями после схизмы

После прекращения евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом привоз реликвий и святынь, которые хранятся в храмах и монастырях Вселенского патриархата, вряд ли будет возможен. Такое мнение высказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Александр Волков, передает РБК.

Комментируя разрыв отношений с Константинополем, он сказал: «Принесение святынь совершается по совместной договоренности двух церквей или их отдельных епархий. Сомневаюсь, что в ближайшее время можно будет говорить о таких договоренностях в отношении Константинопольской церкви».

В церквях и монастырях, подчиняющихся Константинопольскому патриархату, хранятся, например, пояс Пресвятой Богородицы, чудотворные иконы, мощи святых, а также части тернового венца Спасителя.

По словам Волкова, со святынями, которые хранят другие церкви, проблем возникнуть не должно. В частности, это касается прибытия в Россию благодатного огня, уточняет ТАСС.

Также ранее Волков уточнял, что после схизмы (в Новом завете это слово обозначает церковные распри, не касающиеся догматов — прим. «Ленты.ру») прихожане не смогут молиться и причащаться в храмах на Афоне в Греции. Этот запрет будет действовать до тех пор, пока Константинополь не изменит своего решения по Украине.

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Ранее 15 октября Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. «Это было вынужденное решение, но иного решения не мог принять наш Священный синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата», — сказал руководитель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

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Такое решение Синод вынудили принять последние действия Вселенского патриархата, который снял анафему с глав двух неканонических украинских церквей и продолжил процедуру предоставления томоса украинской церкви.

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