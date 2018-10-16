Порошенко уличил РПЦ в самоизоляции

Русская православная церковь (РПЦ), прекратив евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, поставила себя на путь самоизоляции. Об этом во вторник, 16 октября, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает «Укринформ».

«С очевидной подачи Кремля, руководства страны-агрессора, полностью от него зависимое российское церковное начальство заявило о расторжении евхаристического общения с Константинопольской матерью-церковью. Я уверен, что такая реакция духовной и светской российской власти и полностью зависимого от российской власти церковного руководства только подтверждает, что мы с вами на правильном пути», — сказал он на встрече с экзархами Вселенского патриархата.

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Порошенко указал, что РПЦ поставила себя на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием. «И так же, как Россия противопоставила себя всему миру в вопросах российской агрессии на востоке нашего государства, незаконной аннексии Крыма, позиции по Абхазии, по [Южной] Осетии, по Приднестровью, так же сейчас, к сожалению, и Русская церковь поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием», — цитирует его «Гордон». По словам президента Украины, он надеялся, что РПЦ не пойдет на такой шаг.

15 октября РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В результате верующие РПЦ не смогут участвовать в богослужениях, которые будут проводиться в храмах под юрисдикцией Константинополя.

Причиной этому послужило намерение Вселенского патриархата предоставить автокефалию православной церкви на Украине. 11 октября c предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария была снята анафема.

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