Константинополь захотел продолжить общение с РПЦ

Константинопольский патриархат продолжит общение с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве, передает «Интерфакс».

«Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей Православной церковью. Также извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе», — сказано в обращении.

Экзархат подчеркивает, что в его приходах «могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах» все православные верующие.

Авторы обращения призвали священников, диаконов, монахов и верующих русского экзархата в Западной Европе молиться о единстве церкви.

19 октября Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) объявил о прекращении евхаристического общения с Константинополем, обвинив его в искажении концепции православия.

15 октября Священный синод РПЦ заявил о невозможности продолжать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом, который 11 октября снял анафему с предстоятелей непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви. Константинополь намерен предоставить Украине томос об автокефалии православной церкви.

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