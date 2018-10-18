Украинский епископ посвятил покаявшегося раскольника в диаконы

В Ровненской области на Украине служитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) принял бывшего раскольника и наделил его духовным саном, передает пресс-служба Ровенской епархии Украинской православной церкви (УПЦ).
Епископ Дубенский Пимен «совершил диаконскую хиротонию» над Николаем Овсянниковым (посвятил его в сан диакона), говорится в сообщении. Богослужение прошло в Свято-Троицком Дерманском женском монастыре в селе Дермань на Волыни.
Три года назад Овсянников был священнослужителем не признанной мировым православием церковной структуры УПЦ Киевского патриархата. Мужчина «оставил раскол, через искреннее покаяние пришел в лоно канонической церкви», уточнили в пресс-службе УПЦ МП.
Еще в апреле 2018 года украинский президент Петр Порошенко выступил с призывом к созданию независимой православной церкви на Украине. В сентябре 2018 года Вселенский патриарх Варфоломей направил на Украину двоих посланников для подготовки автокефалии (церковной независимости). 11 октября Синод Вселенского патриархата Константинополя снял анафему с глав двух неканонических украинских церквей и объявил об отмене прав РПЦ на Украине и восстановлении прямого управления канонической православной церковью страны Киевской митрополией.
РПЦ выступила с осуждением действий Константинополя, назвав их угрозой всему мировому православию, и заявила о невозможности продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
На Украине действуют несколько православных церквей: непризнанные УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ, а также каноническая УПЦ Московского патриархата, которая является автономной в рамках Русской православной церкви (РПЦ).