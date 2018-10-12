На Украине раскритиковали снятие анафемы с лидеров раскольников

Депутат Верховной Рады Украины от Оппозиционного блока Вадим Новинский обвинил Константинопольского патриарха Варфоломея в нарушении церковных законов за снятие анафемы с лидеров раскольников. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина», видео доступно на YouTube.

«Анафему может снять только та церковь, которая ее наложила. Это закон законов. И отменять этот закон не может ни Варфоломей, никакие другие патриархи. Изменить эти законы может только Вселенский собор... Если вам дать пример, это если бы Печерский суд [Киева] отменил закон некого американского суда. Вот это имеет такую силу», — объяснил Новинский.

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Он добавил, что Филарет, глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата, взял на себя страшный грех из-за раскола православия на Украине. Такой грех, по мнению Новинского, смывается только покаянием.

Депутат также раскритиковал отмену прав РПЦ на Киевскую митрополию. «Что касается отмены грамоты о присоединении Киевской митрополии 1686 года, то, согласно опять же церковным законам, срок давности на такие споры 30 лет. Прошло 330 лет, за это время многое изменилось. Киевская митрополия, которая была в тех границах, составляет сейчас одну треть от территории современной Украины. Тогда не было ни Одесской, ни Николаевской, ни Херсонской, ни Крымской, ни Донецкой, ни Харьковской епархий в составе этой митрополии. Что с этим делать?» — объяснил Новинский.

Константинопольский патриарх Варфоломей снял анафемы с лидеров неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария, на которых наложили анафему в 1990-е годы. Константинопольский патриарх также отменил право РПЦ на Киевскую митрополию, которой она владела с 1686 года, и ввел ставропигию, то есть свое прямое управление.

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