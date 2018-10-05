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На Украине понадеялись получить автокефалию до конца года

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Андрей Парубий

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, открывая заседание парламента, выразил надежду, что до конца этого года Украина получит согласие Константинопольского патриарха на создание самостоятельной церкви. Его слова приводит «Украинская правда».

«Я верю, что до конца года мы услышим благую весть из Константинополя от вселенского патриарха Варфоломея. Этого ждет весь наш народ. И я верю, что на это есть Божья воля», — сказал Парубий. Также он сообщил, что пригласил Варфоломея посетить Киев и выступить в украинском парламенте. По мнению спикера Рады, этого ждет весь народ Украины.

Парубий добавил, что перед началом заседания Рады провел встречу с экзархами (посланниками — прим. «Ленты.ру») Константинопольского патриарха архиепископом Даниилом и епископом Илларионом. «Этот визит — это родительский ответ всесвятейшего патриарха на два исторических обращения Верховной Рады и президента Украины о предоставлении томоса об автокефалии», — заявил Парубий.

Ранее глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявлял, что ожидает решение Варфоломея о предоставлении Украине автокефалии (церковной независимости — прим. «Ленты.ру») на Соборе Константинопольского патриархата, который пройдет с 9 по 11 октября. 23 сентября Варфоломей обещал дать стране автокефалию «через недолгое время».

На Украине есть три православные церкви. УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) являются неканоническими и непризнанными другими православными церквами. Единственной канонической и признанной мировым православием является Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), самоуправляемая в структуре РПЦ.

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