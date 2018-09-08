РПЦ пригрозила Константинополю

Русская православная церковь (РПЦ) считает, что дипломатия исчерпала себя в диалоге по «украинскому вопросу» со Вселенским патриархатом Константинополя. Об этом глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Он рассказал подробности поездки патриарха Кирилла в Стамбул к Константинопольскому патриарху Варфоломею. «Внешне это была вполне цивилизованная, вежливая и даже братская беседа. Но, к сожалению, константинопольская сторона не только не услышала наши аргументы, но даже поступила, с нашей точки зрения, подло и вероломно», — сообщил митрополит.

Материалы по теме Бес попутал Москва и Киев сражаются за души украинцев

Иларион отметил, что если Константинополь «доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии [Украине], это значит, что автокефалию получит группа раскольников». «Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем», — заявил он.

8 сентября синод РПЦ выступил со специальным заявлением по поводу назначения на Украину двух константинопольских экзархов — представителей патриарха Варфоломея. Такие действия в РПЦ назвали угрозой единству всего мирового православия.

В июле этого года делегация Константинопольского патриархата во время празднования Дня крещения Руси на встрече с президентом Украины Петром Порошенко огласила послание Варфоломея о намерении даровать Киеву автокефалию.

Автокефальная православная церковь — это поместная церковь с закрепленной за ней территорией, на которой не могут действовать другие поместные церкви. Автокефалия предполагает независимость от других поместных церквей. В данный момент на Украине есть две православные церкви — Украинская православная церковь Московского патриархата и УПЦ Киевского патриархата. Последняя не признана ни одной канонической православной церковью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!