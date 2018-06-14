Киевский патриархат отберет у Московского Киево-Печерскую лавру

Два крупнейших монастыря Украины — Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра, находящиеся в юрисдикции Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), будут переданы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). С таким заявлением в интервью «Украинской правде» выступил предстоятель УПЦ КП Филарет.

По его словам, это произойдет после предоставления Вселенским патриархатом автокефалии православной церкви на Украине. «Есть две лавры: Киево-Печерская и Почаевская. Кому они будут принадлежать? Украинской церкви, потому что это украинские святыни и они не могут принадлежать русской церкви (УПЦ МП входит в состав Русской православной церкви на правах самоуправляемой — прим. «Ленты.ру)», — сказал Филарет.

«Если на Украине будет одна поместная православная церковь, а вторая будет русской, то неестественно, чтобы украинские святыни принадлежали русской церкви. Неестественно и незаконно. Поэтому и Киево-Печерская лавра, и Почаевская лавра в свое время будут переданы украинской церкви», — указал он.

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Также Филарет заявил, что не считает лаврой Святогорский монастырь, расположенный на территории Донецкой области. «Это лавра [бывшего президента Украины Виктора] Януковича. Она лаврой никогда не была (статус лавры был присвоен монастырю в 2004 году Священным синодом УПЦ МП с благословения Патриарха Московского и всея Руси Алексия II — прим. «Ленты.ру)», — уверен он.

На вопрос, что будет означать непредоставление Киеву Томоса об автокефалии, Филарет ответил, что подобное решение будет символизировать, что «Москва (РПЦ — прим. «Ленты.ру) победила Вселенского патриарха и она является самой влиятельной церковью».

«Но, как бы там ни было, Киевский патриархат продолжит расти. К нам будут присоединяться и из Автокефальной церкви (Украинской автокефальной православной церкви — прим. «Ленты.ру), и из Московского патриархата, как это происходит сейчас. Придет время — нас признают. Не могут не признать одну из крупнейших церквей в мире», — указал Филарет.

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.

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