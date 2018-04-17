Порошенко захотел создания автокефальной церкви на Украине

Президент Украины Петр Порошенко обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом об издании Томоса об автокефалии православной церкви на Украине. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Я как президент принял решение обратиться к Вселенскому патриарху, к его всесвятости с просьбой предоставить Томас украинской независимой, точнее, поместной автокефальной церкви», — заявил украинский лидер.

Порошенко подчеркнул, что к его Святейшеству Варфоломею необходимо обращение и главы государства, и церковных иерархий. Президент Украины отметил, что обращение уже подписали все епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (находящейся вне канонической православной юрисдикции), а также указал, что «двери открыты» и для епископов других церквей.

Материалы по теме Веры им нет Запретят ли на Украине Русскую православную церковь

Также украинский лидер призвал Верховную Раду как можно быстрее поддержать обращение к Варфоломею. «Сегодня Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Очень надеюсь, что это решение может быть принято до 1030-летия крещения Украины-Руси», — отметил он. 1030-летие крещения Руси будет отмечаться 28 июля 2018 года.

«Это событие независимости Украины, которое происходит в очень непростые времена для того, чтобы мы имели свою единственную автокефальную церковь, молитвенно совмещенную с другими поместными церквями, но административно никак не зависимую ни от Москвы, ни от кого другого», — добавил президент Украины.

Единая поместная православная церковь не станет государственной, пообещал Порошенко. «Все верующие имеют и будут иметь свободное право выбирать как храм, так и церковную юрисдикцию. И хочу отдельно подчеркнуть, что кто захочет остаться в той церкви, которая сохранит единство с Российской православной церковью, они также сохраняют гарантированное право собственного выбора», — заметил он.

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!