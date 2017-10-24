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Украине предрекли тотальную религиозную войну православных и греко-католиков

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Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Феодосий
Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Феодосий

На западе Украины может вспыхнуть тотальная религиозная война. Так архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Феодосий прокомментировал захваты православных храмов греко-католическими общинами, передает во вторник, 24 октября, украинское издание «Вести».

«Это пролог к тотальной религиозной войне в Украине, намного более жестокой и кровопролитной, чем та, которая уже была разожжена в начале 1990-х. Только теперь запылать может вся страна», — высказал мнение клирик. Феодосий также отметил, что представители Украинской греко-католической церкви в свою очередь возмущаются требованиями примаса католиков Мечислава Мокшицкого вернуть костелы.

Днем ранее, как отмечает издание, в сети появился список из 110 православных храмов в Тернопольской епархии, которые якобы принадлежат Украинской греко-католической церкви. Автором этого документа является капеллан запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Михаил Забанджала.

22 октября греко-католическая общины при поддержке боевиков «Правого сектора» захватила храм УПЦ в Коломые.

Кроме того, в регионе существует конфликт и между представителями Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов (УПЦ МП). Так, в мае в Тернопольской области был захвачен храм, принадлежащий Московскому патриархату.

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православию. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаются православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.

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