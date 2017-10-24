Украине предрекли тотальную религиозную войну православных и греко-католиков

На западе Украины может вспыхнуть тотальная религиозная война. Так архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Феодосий прокомментировал захваты православных храмов греко-католическими общинами, передает во вторник, 24 октября, украинское издание «Вести».

«Это пролог к тотальной религиозной войне в Украине, намного более жестокой и кровопролитной, чем та, которая уже была разожжена в начале 1990-х. Только теперь запылать может вся страна», — высказал мнение клирик. Феодосий также отметил, что представители Украинской греко-католической церкви в свою очередь возмущаются требованиями примаса католиков Мечислава Мокшицкого вернуть костелы.

Днем ранее, как отмечает издание, в сети появился список из 110 православных храмов в Тернопольской епархии, которые якобы принадлежат Украинской греко-католической церкви. Автором этого документа является капеллан запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Михаил Забанджала.

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22 октября греко-католическая общины при поддержке боевиков «Правого сектора» захватила храм УПЦ в Коломые.

Кроме того, в регионе существует конфликт и между представителями Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов (УПЦ МП). Так, в мае в Тернопольской области был захвачен храм, принадлежащий Московскому патриархату.

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православию. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаются православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.