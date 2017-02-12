«Правый сектор» захватил храм Московского патриархата в Тернопольской области

Радикалы запрещенной в РФ группировки «Правый сектор» захватили храм Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в честь первомученика Стефана в Тернопольской области. Об этом сообщается на сайте УПЦ.

По имеющейся информации, радикалы приехали в село Котюжины Збаражского района 11 февраля, назвав своей целью слежение за порядком. «Далее рейдеры действовали по стандартной схеме — на общем собрании деревни устроили беспорядок, запугивая верующих канонической Церкви, и требовали лишить их права молиться в своей церкви, которая по закону принадлежит их общине», — заявили в пресс-службе УПЦ.

Основная часть прихожан выступила против перехода в Киевский патриархат.

По данным ТАСС, на Украине участились случаи захвата храмов УПЦ Московского патриархата и порчи их имущества — за последние два года в подчинение Киевского патриархата перешли более 40 церквей.

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.