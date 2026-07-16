Бывшая возлюбленная российского миллиардера в откровенном виде пришла на концерт в Париже

Экс-избранница миллиардера Лебедева Перминова в откровенном виде пришла на концерт

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова в откровенном виде пришла на концерт в Париже. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица посетила выступление канадского исполнителя The Weeknd. Для выхода в свет она выбрала черный кожаный корсет без бретелей бренда Reconstruct, изготовленный вручную из переработанных мотоциклетных перчаток и кроссовок.

Также экс-избранница предпринимателя надела ярко-розовые широкие брюки с заниженной талией, из-под которых торчали стринги, и солнцезащитные очки в спортивном стиле.

Ранее в июле бывшая жена экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина, модель Татьяна Корсакова, показала фото с Уимблдона.