Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:07, 16 июля 2026Ценности

Бывшая возлюбленная российского миллиардера в откровенном виде пришла на концерт в Париже

Экс-избранница миллиардера Лебедева Перминова в откровенном виде пришла на концерт
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова в откровенном виде пришла на концерт в Париже. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица посетила выступление канадского исполнителя The Weeknd. Для выхода в свет она выбрала черный кожаный корсет без бретелей бренда Reconstruct, изготовленный вручную из переработанных мотоциклетных перчаток и кроссовок.

Также экс-избранница предпринимателя надела ярко-розовые широкие брюки с заниженной талией, из-под которых торчали стринги, и солнцезащитные очки в спортивном стиле.

Ранее в июле бывшая жена экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина, модель Татьяна Корсакова, показала фото с Уимблдона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Названо последствие ночных ударов по Киеву
    Российские войска нанесли удар по ВСУ в районе острова Змеиный
    Названа причина смерти звезды «Парка Юрского периода» Сэма Нила
    Женщина выиграла 3,8 миллиона рублей благодаря покойному брату
    Россияне пострадали при масштабной атаке ВСУ на регион в сотнях километров от границы
    Чемпион России по футболу в составе «Спартака» умер в возрасте 49 лет
    Стало известно об испытаниях российского лазерного «Перуна»
    Россияне стали чаще ездить на любимый курорт богачей
    В Минобороны России назвали цели ударов по Одессе
    Врачи рассказали о причинах появления «призрачных фекалий»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok