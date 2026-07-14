Бывшая жена экс-главы Банка Москвы показала фото с Уимблдона

Бывшая жена экс-главы Банка Москвы Бородина Татьяна Корсакова показала фото с Уимблдона

Бывшая жена экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина, модель Татьяна Корсакова, показала фото с Уимблдона. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя блогерша посетила теннисный турнир, проходивший в Лондоне. Для выхода в свет она выбрала голубое приталенное платье американского бренда Ralph Lauren, которое обнажало спину. Также манекенщица надела белые мюли на шпильках и уложила волосы в гладкий пучок.

Корсакова — основательница велнес-брендов Vaara и Scentiana и учредитель благотворительного фонда «Добросердие». Она и Бородин сыграли свадьбу в 2011 году, в браке у них родились трое детей. О разводе пары стало известно в 2025 году.

В марте 2020 года Андрея Бородина приговорили к 14 годам колонии. Банкира, его бывшего заместителя Дмитрия Акулинина и еще трех фигурантов дела признали виновными в хищении более 14,5 миллиарда рублей. Приговор вынесли заочно, поскольку все они находятся за границей.

Ранее в июле Татьяна Корсакова посетила показ Schiaparelli в Париже.

