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12:07, 7 июля 2026Ценности

Бывшая жена экс-президента Банка Москвы посетила иностранный показ

Бывшая жена банкира Андрея Бородина Татьяна Корсакова посетила показ Schiaparelli в Париже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Бывшая жена банкира Андрея Бородина Татьяна Корсакова появилась на Неделе высокой моды в Париже. Снимки она опубликовала в личном Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя манекенщица посетила показ модного дома Schiaparelli. Знаменитость пришла на иностранное дефиле в атласном костюме синего цвета, который состоял из корсетного топа и брюк. Образ бывшей супруги экс-президента Банка Москвы дополнили прозрачная маска и перчатки в тон наряду, а также золотые украшения.

Корсакова и Бородин сыграли свадьбу в 2011 году, в браке у них родилось трое детей. О разводе пары стало известно в 2025 году.

В марте 2020 года Андрея Бородина приговорили к 14 годам колонии. Банкира, его бывшего заместителя Дмитрия Акулинина и еще трех фигурантов дела признали виновными в хищении более 14,5 миллиарда рублей. Приговор вынесли заочно, поскольку все они находятся за границей.

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