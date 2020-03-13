Бывшего президента Банка Москвы приговорили к 14 годам колонии

Бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина приговорили к 14 годам колонии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Мещанский районный суд столицы.

Бородина, его бывшего заместителя Дмитрия Акулинина и еще трех фигурантов дела признали виновными в хищении более 14,5 миллиарда рублей. Отмечается, что приговор вынесен заочно, поскольку все они находятся за границей.

Судья Елена Каракешишева признала Бородина виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере. Всего бывшему президенту банка было назначено 14 лет колонии общего режима и взыскание 2,5 миллиона рублей. Бывшего первого вице-президента банка Дмитрия Акулинина суд приговорил по тем же эпизодам к 12 годам заключения и штрафу в 2 миллиона рублей. Бывший вице-президент Банка Москвыза Алексей Сытников признан виновным в одном эпизоде растраты, за что получил семь лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей.

Сообщается, что часть адвокатов собирается подать апелляции.

Бородин и Акулинин с помощью своих сообщников в 2010 году организовали выдачу невозвратного кредита на сумму более 12,5 миллиардов рублей ЗАО «Премьер Эстейт» с уставным капиталом десять тысяч рублей и штатом из двух сотрудников.

«Банк Москвы» был основан в 1995 году. До 2011-го он являлся ключевым звеном в обслуживании социальных проектов российской столицы. После отставки Юрия Лужкова с поста мэра Москвы акции банка были проданы банковской группе ВТБ. В начале апреля 2011 года стало известно, что бывший глава банка Андрей Бородин покинул Россию, опасаясь ареста. В марте 2013 года он получил убежище в Великобритании. Банкир находится в международном розыске.

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