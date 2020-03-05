Россиянина приговорили к пяти годам колонии за комментарий во «ВКонтакте»

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за комментарий во «ВКонтакте» о взрыве в здании ФСБ в Архангельске. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Как отметил Чиков, судебное следствие по делу Любшина заняло всего один день. Прокурор запрашивал для обвиняемого в оправдании терроризма 6 лет и 1 месяц в колонии общего режима, сам подсудимый и его адвокат Татьяна Молоканова настаивали на оправдательном приговоре. Защитница Любшина намерена обжаловать решение суда.

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Ивана Любшина задержали в октябре прошлого года. Он рассказал правозащитникам, что в операции участвовали несколько человек в масках, они повалили на землю, избили, а затем якобы увезли в лес и пытали электрошокером. По словам Чикова, Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту произошедшего.

Взрыв в управлении архангельского управления ФСБ, который комментировал осужденный, произошел в апреле 2018 года. Его устроил 17-летний студент политехнического техникума, объяснив поступок в Telegram-чате анархистов тем, что таким образом «выражает протест против фабрикации дел и пыток». В результате погиб сам исполнитель и пострадали три сотрудника спецслужбы. Следственный комитет признал случившееся терактом.

В июле прошлого года Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за твит, в котором содержались лингвистические признаки оправдания действий архангельского подростка. Правозащитники отмечали, что твит осужденного не собрал ни одного лайка и репоста.

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