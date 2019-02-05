Россиянин после пыток в ФСБ попал в СИЗО из-за стихов

Житель Санкт-Петербурга, подвергшийся пыткам в ФСБ, был арестован сразу же после освобождения из следственного изолятора. Об этом пишет «Новая газета».

По ее информации, 31 января обвиняемому в незаконном обороте оружия Павлу Зломнову изменили меру пресечения. Его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Но тотчас вновь задержали по подозрению в совершении преступления по статье 205.2 УК («Публичные призывы к террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма»). Основание — рапорт оперативника ФСБ, поступивший за три дня до этого, но касающийся событий 31 октября 2018 года. Из документа следует, что находящийся в петербургском СИЗО Зломнов узнал о произошедшем в тот день взрыве в архангельском управлении ФСБ и сочинил по этому случаю стихи, оправдывающие терроризм.

В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что Зломнов называл совершившего подрыв человека «настоящим героем народным». Показания на Зломнова дали его сокамерники, которых допросили контрразведчики.

Следствие представило в качестве доказательства листок бумаги со стихами.

Павел Зломнов с 31 января 2018 года находился под стражей по обвинению в незаконном обороте оружия, которое расследуют сотрудники ФСБ. Он заявил о применении к нему насилия, в частности, его «били по голове, били по почкам, печени, выкрутили ухо и засовывали со всей силы палец в ухо». Избитого мужчину отказались принять в двух изоляторах временного содержания (ИВС), а после лечения в больнице его поместили в СИЗО-6.

Адвокат обвиняемого также рассказал об инциденте, случившемся 21 августа 2018 года в ИВС с участием следователя ФСБ. Тот пристегнул Зломнова наручниками, чтобы отвести на соседнюю улицу в следственную службу УФСБ, и велел расписаться, что тот предупрежден, что в случае попытки к бегству будет застрелен. При этом у следователя и сопровождавшего его сотрудника были при себе пистолеты. Зломнов испугался, решив, что это провокация с целью убить его, в истерике забился под стол и стал истошно кричать.

Защита обвиняемого связывает новое дело об оправдании терроризма с жалобой на пытки, потому что «бумажка со стихами» всплыла после подачи заявления в Следственный комитет на сотрудников ФСБ.

Двое других фигурантов дела о незаконном обороте оружия также заявляли о применении к ним насилия во время следствия, отмечает «Медиазона».

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