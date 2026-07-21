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14:30, 21 июля 2026Путешествия

В Европе мужчину разорвало на части при столкновении с машиной сотрудника отеля

Bild: Турист не выжил после столкновения с машиной сотрудника отеля на Майорке
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: 1 Media / Shutterstock / Fotodom

Туриста разорвало на части при столкновении с машиной сотрудника отеля в Европе. Об этом стало известно Bild.

Инцидент произошел 19 июля на Майорке, Испания. 21-летний работник гостиницы на большой скорости сбил 55-летнего мужчину из Швеции, который совершал пробежку рано утром у залива Кала-Мескида. В результате удара швед потерял руку и ногу и не выжил, его конечности остались на месте происшествия.

Сперва водитель Volkswagen Polo TDI позвонил своему брату, вместе они попытались найти останки бегуна, но вскоре обратились в полицию. Офицеры наткнулись на шведа в канаве примерно в 100 метрах от места столкновения. У водителя случился приступ паники, ему потребовалась медицинская помощь.

Уточняется, что гражданин Швеции приехал в отпуск вместе с семьей, каждое утро он ходил на пробежку. Обвиняемого в непредумышленной расправе над туристом арестовали. Ведется расследование.

Ранее автобус с китайскими туристами попал в ДТП в регионе России.

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