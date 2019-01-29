ФСБ и МВД выступили против введения уголовной статьи о пытках

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Министерство внутренних дел (МВД) России выступили против внесения в УК РФ отдельной статьи о пытках как о должностном преступлении. Об этом во вторник, 29 января, сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).

Ранее с инициативой о внесении в УК РФ новой статьи выступили в СПЧ. Однако в ФСБ посчитали, что пытки, совершенные должностными лицами, можно квалифицировать по пункту «д» части 2 статьи 117 («Истязание с применением пытки») или по пункту «а» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия») УК РФ.

В МВД также перечислили статьи УК, которые уже подразумевают наказание за деяния, соответствующие понятию «пытки». В итоге введение новой статьи о пытках в обоих ведомствах сочли избыточным.

Ранее 29 января сообщалось, что ФСБ России выступила против создания при СПЧ единой базы данных о задержанных.

В спецслужбе посчитали, что подобная база позволит получать информацию о фигурантах дел посторонним лицам. Кроме того, как отметили в ведомстве, доступ к данным о задержанных получат те, кто заинтересован в исходе уголовных дел, в том числе причастные к преступлениям.

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