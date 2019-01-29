ФСБ выступила против создания единой базы задержанных россиян

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России выступила против создания единой базы данных о задержанных. Об этом во вторник, 29 января, сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).

Ранее в СПЧ выступили с предложением о создании единой базы. Однако в ФСБ посчитали, что подобная база позволит получать информацию о фигурантах дел посторонним лицам. Кроме того, как отметили в спецслужбе, доступ к данным о задержанных получат те, кто заинтересован в исходе уголовных дел, в том числе причастные к преступлениям.

«Реализация данных может позволить (...) получить информацию о задержании подозреваемых (обвиняемых) по уголовным делам о государственной измене или шпионаже», — отметили в ФСБ.

11 июля 2014 года сообщалось, что в Москве могут создать базу данных правонарушителей, задержанных на 48 часов. Об этом заявлял руководитель столичного главка МВД Анатолий Якунин. По замыслу полицейских, это новшество, несмотря на то, что задержанные по закону имеют право на телефонный звонок, должно было помочь родственникам в максимально короткие сроки узнать о местонахождении своих близких в случае их задержания.

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