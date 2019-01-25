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ФСБ показала кусты конопли

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В Московской области сотрудники ФСБ обнаружили подпольную нарколабораторию и 40 килограммов запрещенных веществ. По данным спецслужб, ее организовали двое жителей Москвы. Оперативное видео опубликовано РБК.

На записи показано, как сотрудники ФСБ исследуют помещения частного дома, где подозреваемые выращивали коноплю с использованием систем гидропоники, а также занимались изготовлением синтетических наркотиков.

В ходе обысков изъято 13,6 килограмма марихуаны, 9,4 килограмма синтетических наркотических средств, 65 литров наркосодержащей жидкости, химическое оборудование и реактивы, передает РИА Новости.

Еще 11,7 килограмма синтетических наркотиков и 3 килограмма марихуаны оперативники нашли в арендованных квартирах в Москве.

По данным ФСБ, подозреваемые торговали запрещенными веществами в интернет-магазине. У них обнаружены более 11 миллионов рублей и 2,4 тысячи евро.

Возбуждено уголовное дело.

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