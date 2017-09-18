Задержаны подозреваемые в контрабанде наркотиков из Европы в фурах с овощами

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали контрабандистов, которые, по версии следствия, возили наркотики из Европы в фурах с овощами. Об этом в понедельник, 18 сентября, в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости.

Как считают в ФСБ, задержанные занимались контрабандой «особо крупных партий наркотических средств гашиша, марихуаны и МДМА (метилендиоксиметамфетамин) из стран Европы транзитом через Молдавию». После этого наркотики продавались в Москве и Подмосковье.

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«После формирования необходимой доказательной базы (...) были задержаны с поличным гражданин России и гражданин Молдавии, у которых изъято не менее 31 килограмма указанных наркотических средств. Розничная стоимость изъятой партии могла составить более 20 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанных взяли под стражу.

28 августа стало известно, что сотрудники ФСБ задержали организатора крупного канала контрабанды метадона, известного под кличкой Саша Могилевский, а также его сообщников. При этом были изъяты наркотики и прекурсоры на 80 миллионов рублей.