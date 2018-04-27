Поставщика героина в самарские колонии взяли на дороге

Сотрудники ФСБ задержали предполагаемого наркодилера из преступного сообщества «Общак», занимавшегося, по данным спецслужбы, поставками героина в самарские колонии для заключенных. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления ФСБ по Самарской области.

На посту ДПС в Тольятти 26 апреля остановили неоднократно судимого гражданина России, который, как утверждают в ФСБ, вез на такси из Пензы в Самару четыре килограмма героина.

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По данным следствия, задержанный отвечал в преступном сообществе «Общак» за транспортировку наркотиков и так называемые «перебросы» в учреждения УФСИН России по Самарской области наркозависимым заключенным.

ФСБ проводит комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, чтобы привлечь к уголовной ответственности всех участвующих в преступной схеме лиц, включая сотрудников полиции, прикрывавших деятельность преступной группы.

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