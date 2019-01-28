Следователь ФСБ похитил из вещдоков 12 килограммов золота

В Магаданской области начался процесс по делу об исчезновении из регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России 12 килограммов золота. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, золотые самородки были вещдоками по сразу нескольким уголовным делам о незаконной добыче драгоценных металлов. Следствие считает, что золото в 2013-2015 годах похитил майор Константин Костенко, в то время следователь ФСБ. Процесс над ним в закрытом режиме идет в Тихоокеанском флотском военном суде.

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Поначалу обвиняемого поместили под домашний арест, но позже Костенко был помещен в СИЗО: следствие настояло на том, что он и его родственники пытаются мешать расследованию. Обвиняемый, в свою очередь, категорически отрицает свою вину. Его адвокат отметил, что у Костенко не нашли ни золотых самородков, ни больших сумм денег от возможной продажи золота.

Защитник отметил, что ничего дорогостоящего его клиент также не приобретал: данных об этом нет.

29 октября 2018 года сообщалось, что в Якутии задержали мужчину с рюкзаком, где находились слитки и золотой порошок на десятки миллионов рублей.

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