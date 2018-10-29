Кавказец с рюкзаком золота на 34 миллиона рублей попался ФСБ в якутском лесу

В Якутии задержали мужчину с рюкзаком, где находились слитки и золотой порошок на десятки миллионов рублей. Об этом в понедельник, 29 октября, в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщили РИА Новости.

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Ведомство провело операцию в лесу недалеко от поселка Беркакит Нерюнгринского района. Задержанным оказался уроженец Чечено-Ингушской АССР. Откуда он взял золото, не уточняется. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении драгоценных металлов.

Всего у мужчины изъяли 13 килограммов золота. «Согласно котировке Центрального банка РФ, стоимость превышает 34,5 миллиона рублей», — отметили в пресс-службе.

В Якутии располагается одно из крупнейших месторождений золота в России. В регионе присутствуют как открытые рудники, так и труднодоступные, где золото выступает сопутствующим продуктом добычи наряду с ураном и мышьяком.

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