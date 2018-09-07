Золотые унитазы из особняка якутского владельца казино попали на видео

Youtube / Следственный комитет Российской Федерации

В Якутии задержали владельца сети подпольных казино. Оперативное видео из шикарного особняка задержанного опубликовал Следственный комитет на своем YouTube-канале.

Интерьер в трехэтажном доме оформлен в стиле псевдобарокко. Золотые унитаз и биде в просторной ванной комнате. Люстры, телевизор и матрасы накрыты пленкой, видимо, хозяин недавно отметил новоселье и еще не успел обжиться в особняке.

В организации преступного сообщества обвиняются 44-летний житель Якутска и пятеро его сообщников, организовавших сеть подпольных игровых салонов. Изъяты сотни игровых автоматов и компьютеров, камеры скрытого слежения за игроками, свыше полумиллиона рублей наличными.

Трое обвиняемых арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде. Проводятся необходимые следственные действия.

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