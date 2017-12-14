В спальном диване бухгалтера нашли 600 миллионов рублей

Из квартиры 54-летней жительницы Санкт-Петербурга изъяли более полумиллиарда рублей, спрятанных внутри спального дивана. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает «Фонтанка».

Крупная сумма была обнаружена накануне вечером, во время обысков по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, в прошлом году через пять номинальных петербургских компаний провели свыше 650 миллионов рублей. По предварительным подсчетам, подпольные банкиры заработали на этом более 50 миллионов.

Материалы по теме Дайте два! Кто зарабатывает миллионы на покупках россиян в интернете

Обыски были проведены в нескольких квартирах и офисах. Из большинства помещений были изъяты лишь документы, печати, штампы и банковские карты, а в квартире дома на улице Гастелло, где проживала бухгалтер по имени Наталья, оперативники обнаружили несколько сотен пачек пятитысячных купюр. Деньги, расфасованные по миллиону рублей, были спрятаны в старом диване. С помощью специального устройства для проверки купюр полицейские определили точную сумму — 605 миллионов рублей.

Бухгалтер работает в одной из фирм, занимающейся реализацией сигарет с Софийской овощебазы. Со слов петербургских оперативников, это первое в городе место по неучтенной наличности от разного рода торговли.

Женщина проходит свидетелем по уголовному делу. Задержаны пять человек, в том числе предполагаемый организатор схемы. Один из подозреваемых отпущен под подписку о невыезде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!