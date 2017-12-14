Американец с помощью пистолета украл криптовалюты на 2 миллиона долларов

Житель американского штата Нью-Джерси украл 1,8 миллиона долларов в криптовалюте Ethereum. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные суда.

Ему грозит до 25 лет тюрьмы. Подозреваемый отказывается признавать свою вину.

4 ноября вместе с сообщником 35-летний Луис Меса (Louis Meza) угрожая пистолетом, забрал у мужчины сотовый телефон, кошелек и ключи от квартиры, и сбежал. В этот момент потерпевший вызвал полицию.

Камеры наружного наблюдения запечатлели, как из жилища потерпевшего Меса вынес какую-то коробку. Следствие предположило, что там мог находиться ключ для доступа к электронному кошельку.

Сообщается, что налетчик пришел домой и перевел себе около двух миллионов долларов в криптовалюте со счета потерпевшего.

Как отмечает агентство, в настоящее время хакеры и утечка данных перестали быть единственной угрозой для обладателей криптовалюты.

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