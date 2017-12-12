Криптовалюта стала явлением года в рунете

Криптовалюта стала явлением года. Это следует из исследования поисковых запросов пользователей «Яндекса» в 2017 году.

В десятку явлений, вызвавших наибольший интерес пользователей поисковой службы, также попали новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей и технология блокчейн. Запросы пользователей о криптовалюте касались в основном курса биткоина к рублю и организации майнинга биткоина.

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Широкая популярность криптовалют в 2017 году была связана с резким ростом курсов биткоина и эфириума. Последний в первое полугодие подорожал в 25 раз, а цена биткоина подскочила с тысячи до 16 тысяч долларов с начала года.

Популярность майнинга стала одной из причин возникшего летом дефицита видеокарт на отечественном рынке. Впоследствии Сбербанк взял часть вины за это на себя. Видеокарты были скуплены для лаборатории искусственного интеллекта, которую создал крупнейший банк страны.