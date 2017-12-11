Торги на биткоин обвалили сайт Чикагской биржи

Сайт Чикагской биржи Cboe Global Markets обрушился в первый день торгов фьючерсами на биткоин. Об этом сообщается в ее Twitter.

Старт торгов январскими контрактами (один биткоин эквивалентен одному фьючерсу) начался в воскресенье в 18:00 (в понедельник в 2:00 по московскому времени) с 15 тысяч долларов. За первые шесть минут торгов биткоин подорожал до 16 660 долларов. В ходе торгов контракты показывали рост на 26 процентов от стоимости открытия. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Во время торговой сессии цена за биткоин впервые перевалила за 18 тысяч долларов. На пике криптовалюта стоила 18 850 долларов за фьючерс.

К моменту написания материала стоимость биткоина на Чикагской бирже составляла 17 650 долларов, был продан 2 801 контракт.