Стоимость биткоина превысила миллион рублей

Стоимость биткоина впервые превысила один миллион рублей. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

В ходе торгов в четверг, 7 декабря, курс биткоина достиг 16 923,8 доллара за единицу электронной валюты. На 19:44 по московскому времени курс доллара составлял 59,14 рубля. Таким образом, один биткоин стоил 1 000 873 рубля и 53 копейки.

Вместе с тем подобного уровня он снова достигал не на всех торговых площадках. Например, на портале CryptoCompare эта криптовалюта вообще торгуется ниже уровня 16 тысяч долларов.

Последний месяц биткоин обновляет рекорды практически каждый день. Так, к 09:00 мск 7 декабря, то есть почти за сутки криптовалюта пробила уровень в 14 и 15 тысяч долларов за единицу.