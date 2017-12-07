Стоимость биткоина перевалила за 13 тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина вечером среды, 6 декабря, перевалила за отметку в 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные биржи Bitfinex.

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Отметку в 12 тысяч долларов криптовалюта взяла накануне, 5 декабря. Менее чем за 24 часа стоимость биткоина выросла более чем на тысячу долларов.

20 октября биткоин пробил отметку в шесть тысяч долларов, 2 ноября курс криптовалюты достиг уровня семи тысяч долларов. В дальнейшем, 19, 26 и 29 ноября, криптовалюта последовательно установила рекорды стоимости, превысив сначала отметку в восемь тысяч долларов, затем в девять тысяч и, наконец, 11 тысяч.

25 октября основатель инвесткомпании Standpoint Research Ронни Моас спрогнозировал, что стоимость одного биткоина вырастет до 50 тысяч долларов в течение 10 лет. Как пояснил Моас, ситуация со спросом и предложением криптовалюты может оказаться такой, что 200 миллионов человек по всему миру будут пытаться купить несколько миллионов биткоинов (эмиссия криптовалюты ограничена 21 миллионом единиц), это приведет к дефициту и, как следствие, росту курса.

