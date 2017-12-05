Курс биткоина превысил 12 тысяч долларов

Криптовалюта биткоин на торгах во вторник, 5 декабря, установила новый рекорд стоимости, перевалив за отметку в 12 тысяч долларов. Капитализация валюты превысила 200 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

На пиковом уровне курс биткоина достигал уровня 12 032 доллара. В настоящее время криптовалюта торгуется ниже уровня 12 тысяч долларов.

Согласно данным портала Coindesk, максимальное значение биткоина во вторник в ходе торгов составляло 11 859 долларов.

20 октября биткоин пробил отметку в шесть тысяч долларов, 2 ноября курс криптовалюты достиг уровня семи тысяч долларов. В дальнейшем, 19, 26 и 29 ноября, криптовалюта последовательно установила рекорды стоимости, превысив сначала отметку в восемь тысяч долларов, затем в девять тысяч и, наконец, 11 тысяч.