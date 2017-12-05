Экономика
 
Последние новости
Курс биткоина превысил 12 тысяч долларов
Москву накроют 15-сантиметровые сугробы  
Монголия оказалась тихой гаванью Европы
Певица обвинила подругу в изнасиловании секс-игрушкой
Объявлены сроки поставки на Украину летального оружия
Бывший директор «Уральских пельменей» ответил на обвинения в воровстве
Найдена новая «самая красивая девочка в мире»

Курс биткоина превысил 12 тысяч долларов

Перейти в «Мою Ленту»

Криптовалюта биткоин на торгах во вторник, 5 декабря, установила новый рекорд стоимости, перевалив за отметку в 12 тысяч долларов. Капитализация валюты превысила 200 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

На пиковом уровне курс биткоина достигал уровня 12 032 доллара. В настоящее время криптовалюта торгуется ниже уровня 12 тысяч долларов.

Согласно данным портала Coindesk, максимальное значение биткоина во вторник в ходе торгов составляло 11 859 долларов.

20 октября биткоин пробил отметку в шесть тысяч долларов, 2 ноября курс криптовалюты достиг уровня семи тысяч долларов. В дальнейшем, 19, 26 и 29 ноября, криптовалюта последовательно установила рекорды стоимости, превысив сначала отметку в восемь тысяч долларов, затем в девять тысяч и, наконец, 11 тысяч.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дед Мороз запустит собственные «криптодедульки»
Биткоин за несколько часов подешевел на тысячу долларов
Биткоин перевалил за 10 тысяч долларов
Другие материалы рубрики
Экономика00:08 4 декабря

Свободное падение

Почему пора готовиться к новому глобальному кризису
16:41Сегодня

Россияне закупили дроны на миллиард рублей

19:26 4 декабря

Дед Мороз остался верен шишкам

16:41Сегодня

Олигархи захотели вернуть деньги в Россию

Экономика

Всё и сразу

Уникальное решение от «Билайн» поможет малому и среднему бизнесу
15:01Сегодня

Халяльный магазин отказался продавать алкоголь и оказался не нужен

19:44 2 декабря

Названы регионы с наибольшими долгами по зарплате

15:43Сегодня

«МегаФон» и НЦИ предоставили услуги для жеребьевки чемпионата мира по футболу

Экономика18:47 4 декабря

ФАС поможет электричкам

Новые методики позволят снять основные противоречия между перевозчиками и регионами
14:41Сегодня

Альфа-банк предложил клиентам новогодний счет

16:03 1 декабря

«Аэрофлот» признан лучшей авиакомпанией по версии читателей National Geographic

15:05Сегодня

Россия проведет рекордную закупку долларов и евро

Россия
Дуйте к нам
Россию спасет конопля. Так считают те, кто растит ее профессионально
Чиновники закрасили мемориал жертвам теракта в питерском метро
К рассказавшему о нарушениях на выборах президента школьнику пришла полиция
Руководство кладбища жертв репрессий заставили демонтировать Сталина
«Оно связано с кровавым наветом на евреев»
Убийство Николая II связали с мистическим культом. Не обошлось без иудеев
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
В Госдуме предложили сажать магов за платные услуги и участие в телешоу
Все материалы
Мир
Фельдмаршал-смерть
Утопившего Йемен в крови диктатора убили его же союзники
Умер предавший Гитлера король
Суд разрешил Трампу закрыть мусульманам въезд в США
Российских наемников соблазнило золото Судана
Турция пригрозила разорвать отношения с Израилем
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Тотальное счастье
Северная Корея отчаянно пытается выглядеть раем на земле
Все материалы
Бывший СССР
Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили
Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией
Сторонники Саакашвили сломали дверь микроавтобуса и освободили политика
Аваков призвал Саакашвили сдаться
Решившего не прыгать с крыши Саакашвили назвали трусом
Казахстанского штурмовика «Правого сектора» ликвидировали в Донбассе
Вошла во вкус
Она любит роскошь, критикует Россию и учит латышей жизни
Башню снесло
Украинские танкисты грозятся намотать ополченцев на гусеницы
Все материалы
Экономика
Свободное падение
Почему пора готовиться к новому глобальному кризису
Россияне закупили дроны на миллиард рублей
Олигархи захотели вернуть деньги в Россию
Халяльный магазин отказался продавать алкоголь и оказался не нужен
«МегаФон» и НЦИ предоставили услуги для жеребьевки чемпионата мира по футболу
Альфа-банк предложил клиентам новогодний счет
Россия проведет рекордную закупку долларов и евро
Все материалы
Силовые структуры
«Это были 90-е. Я просто жил по тем законам»
Эксклюзивный монолог «новосибирского маньяка». Его обвиняют в убийстве 19 женщин
Внеклассная работа
Почему российские школьники все чаще убивают ради денег
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин с пистолетом заставил голландца купить ему пиво и сигареты
Лидера «банды амазонок» из Ростовской области посадили на 21 год
Интерпол займется розыском обвиняемого в убийствах Тельмана Исмаилова
Мажорка на Gelandewagen преградила путь пешеходам на набережной у «Москва-Сити»
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты «Союз-2.1б»«Вы подарили всей стране праздник. Слава России!»
«Роскосмос» похоронил Восточный и российскую космонавтику
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Неслыханная дерзость
Apple жестко и изобретательно высмеивает конкурентов
В Paint нашли секретную функцию
Объявлены сроки поставки на Украину летального оружия
В МГУ погнули иглы
Объяснено появление гигантских планет
Все материалы
Спорт
«Я уничтожу весь олимпийский спорт в России»
Чемпионов Сочи превратили в мошенников и изгоев
Назван диагноз Родченкова
Сын Роналду назвал Месси своим идолом
Хоккеист Кузнецов попытался поздравить партнера с голом и оконфузился
Скелетонист Третьяков рассказал о празднующих отстранение россиян иностранцах
В Великобритании выступили против российского флага на Олимпиаде-2018
Чемпиона мира по тяжелой атлетике застрелили в Колумбии
Все материалы
Культура
Что смотреть зимой
Труп Сталина, последние джедаи и цирк уродов: 20 главных кинопремьер сезона
Девственная Россия
Кавказские девушки и извержения вулканов в объективе одного из лучших фотографов
Тестостерон не рулит
Палачи Сталина и мужские гормоны в лучших научных книгах года
Голливудские секс-скандалы оказались естественными для киноиндустрии
Певица обвинила подругу в изнасиловании секс-игрушкой
Названы лучшие клипы года
На Украине запретили сказки о русских богатырях
Все материалы
Интернет и СМИ
Японистика всякая
Пытки током, удушье и караоке-мастурбация. Это не ад, а азиатское телевидение
Написавшему упадническое письмо Санте малышу предрекли будущее серийного убийцы
«Мой батя — тот еще весельчак»
Сын «пьяного бати» о водке, безумных выкрутасах и досуге русского человека
Испугавшаяся виртуальной реальности американка схватила собаку за зад
Удирающего по крыше от спецназа Саакашвили превратили в мем
В сети удивились румяному поросенку на шкафчике мальчика Мухаммада
В сети поломали голову над звуковой иллюзией прыгающей электровышки
Все материалы
Ценности
Игра в машинки
Миллионеры поторгуются за BMW Стива Джобса с редким телефоном
Решена судьба новой формы для олимпийской сборной
Названы самые продаваемые люксовые машины в России
Итальянцы сшили платье за тысячу евро из двух пакетов
Болгары связали огромный шарф на все тело
Россияне раскупили внедорожник Lamborghini Urus еще до его выпуска
В офисах Gucci прошли обыски
Все материалы
Путешествия
Яйца и булочки
Что на самом деле едят англичане
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Грузия подсадит туристов на марихуану
Туристы признались в любви к Марокко за его «качественный гашиш»
Работник аэропорта отремонтировал самолет клейкой лентой
Полиция задержала индийца со зловонными носками
Россияне распрощаются с горящими турами
Все материалы
Из жизни
«Больше всего я боялась инфекций»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в Гану
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
Мозги на прокачку
Он поставил перед собой 12 невозможных целей и достиг каждой из них
«Иранская Джоли» раскрыла секрет своей пугающей внешности
Египтянка отказалась от негатива и дважды победила рак
Пьяный посетитель фастфуда ночью сам приготовил себе сэндвич с огурчиками
Австралийка показала последствия «дождя» из смертельно опасных пауков
Все материалы
Давай жить вместе
Длительный тест Mazda CX-5: итоги, конкуренты и стоимость владения
Пять метров практичности
Все, что нужно знать о самом большом кроссовере Subaru
Странные автомобили для странных рекордов
Самый узкий в мире электрокар, скоростной туалет и другие
Американский герой
Все, что нужно знать про новый Jeep Wrangler прямо сейчас
Флагманский седан Cadillac оказался в России дешевле всех конкурентов
Китайцы представили преемника Saab 9-3
«Мерседес» арендовал и испортил чужую «Теслу»
Все материалы
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
В Набережных Челнах квартиру продали шесть раз вместе с пенсионеркой
Новую программу ипотеки для семей запустят в 2018 году
Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь
Все материалы