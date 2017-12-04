Дед Мороз запустит собственные «криптодедульки»

Дед Мороз из Великого Устюга намерен выпустить свою криптовалюту под названием «дедульки» и установит ферму для ее майнинга. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает РИА Новости.

По его словам, он живет очень давно и не помнит, сколько ему лет, но хочет идти в ногу со временем. «Сейчас миром правит электроника, и друзья советуют мне выпустить свою криптовалюту. Я думаю назвать ее, например, "дедульки"», — сказал детский волшебник. Он добавил, как бы ни развивалась электроника, он все равно больше любит письма, написанные от руки.

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Для отопления своей резиденции в Великом Устюге Дед Мороз собирается установить майнинг-ферму.

3 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что для преодоления финансовой блокады в стране будет создана собственная криптовалюта.

В конце ноября курс самой популярной цифровой валюты — биткоина — перевалил за 10 тысяч долларов. По данным Coinmarketcap, в 14:45 мск 4 декабря курс биткоина составил 11 446 долларов за монету.