Криптовалюты внезапно превратились из абстрактного и непонятного слова в важнейшую часть жизни всего человечества. Но для большинства людей новости об очередном ICO или внедрении блокчейна в труднодоступные места понятнее не стали. На ажиотаже вокруг криптовалют пытаются нажиться очень многие, а адекватных критериев для оценки подобных проектов попросту не существует. В материале, проиллюстрированном жутким баннером по надоевшей всем теме, «Лента.ру» разобралась, как отличить реальный проект от популистской попытки заявить о себе и нажиться на хайпе.

«Блокчейн все быстрее превращается в технологию, которая лучше других позволяет осуществлять обмен цифровыми и материальными активами. Все происходит абсолютно анонимно, исключая возможность совершить подлог. Блокчейн настолько же подходит для распространения марихуаны, насколько он применим в других областях — в фармацевтике или сельском хозяйстве».

С такой формулировкой корпорация IBM, один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, предложила властям Канады использовать блокчейн для распространения марихуаны. С помощью этой технологии можно отслеживать всю цепочку поставок легкого наркотика, минимизировав риски его незаконного оборота на территории страны.

Уже сейчас сферы применения блокчейна кажутся практически безграничными, а предложения по его внедрению буквально льются из всех щелей. Впрочем, зачастую оценить эффективность компании или продукта неспособны даже профессиональные инвесторы.

Яркий тому пример — скромная британская компания On-line Plc, которая торгуется на Лондонской бирже c 1996 года. После объявления о том, что к ее названию добавляется слово blockchain, котировки компании за сутки взлетели почти на 400 процентов.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

«Блокчейн и криптовалюты — новая и перспективная сфера, в которой мы начали недавно работать. Мы чувствуем, что сейчас правильное время для того, чтобы переименовать компанию. Это отразит суть наших новых разработок, наших драйверов бурного роста», — до этого сообщения стоимость одной акции никому не известной компании болталась в районе 16 пенсов, после — достигла 57 пенсов. Ажиотаж не спал, даже несмотря на уточнение о том, что блокчейн-продукт On-line Plc находится на ранней стадии разработки.

В результате коррекции акции опустилась лишь до 40 пенсов за штуку, где они находятся до сих пор.

Это далеко не единственный случай достаточно бездумной инвесторской веры в слова. Так, котировки малоизвестной компании из Колорадо под названием Bioptix Inc. выросли в два раза после того, как было объявлено о ее переименовании в Riot Blockchain Inc. и запуске своей криптовалюты.

Я могу в блокчейн, честно-честно!

Если поведение инвесторов можно объяснить классической жаждой наживы на спекуляциях, то понять страсть компаний к найму неквалифицированного персонала по поисковому запросу «блокчейн» сложнее.

Блокчейн — технология обмена данными с помощью беспрерывной цепочки блоков информации. Каждая транзакция внутри системы записывается в блок, содержание которого практически сразу становится известно всем участникам сети. Система удобна тем, что она децентрализована, ей не нужен единый data-центр, а о всех изменениях все участники узнают практически моментально, отчего вероятность обмана сводится практически к нулю.

Тех, кто «хоть что-то понимает в криптовалютах и ICO», готовы засыпать деньгами. Зарплата «эксперта в области криптовалют», по данным HeadHunter, колеблется в диапазоне 200-400 тысяч рублей в месяц. Зачастую компании и агентства ищут не программистов и разработчиков, а тех, кто криптопродукты будет впаривать — пиарщиков, SMM-щиков, маркетологов и копирайтеров.

По оценкам рекрутеров, упоминание блокчейна в резюме позволит заполучить зарплату на 25 процентов выше средней по рынку. Причем требования к сотрудникам начали ужесточаться именно в последние месяцы. До этого сотрудников нанимали без особого разбора.

Похожая ситуация наблюдается и на американском рынке. По данным портала Freelancer, спрос на экспертов в области криптовалют за последние три месяца вырос на 82 процента. А на криптографов, то есть программистов, разбирающихся в технологии блокчейн, — на 59 процентов.

В США тоже всех, кто хоть как-то связан с рынком криптовалюты, явно переоценивают: им обещают зарплаты более чем в 250 тысяч долларов в год (20,8 тысяч в месяц). Поиском подобных «экспертов» компании занимаются практически везде. Иногда даже в прямом смысле на улицах вблизи мест проведения профильных мероприятий — раздают листовки и расклеивают объявления:

Ай-си что?

Если в течение последних двух лет криптовалюты прочно ассоциировались исключительно с биткоином, то теперь его монополию в инфополе нарушило ICO (Initial coin offering) — первичное размещение новых криптовалют.

Initial Coin Offering (ICO) — первичное размещение монет. Запуск собственной криптовалюты проекта — токена или брендированной монеты, которыми можно воспользоваться только внутри архитектуры компании, например, на определенной территории. Покупая токен, инвестор вкладывается в развитие проекта, однако выгода от инвестиций наступит только тогда, когда проект заработает и сможет выполнить условия, заявленные при ICO.

ICO часто сравнивают с IPO — первичным размещением акций на бирже. Однако это, мягко говоря, не совсем корректно.

Во-первых, подготовка к выходу на биржу — это длительный процесс. Компании проводят так называемые roadshow, когда представители предприятия, которое выходит на биржу, встречаются с инвесторами, пытаясь доказать привлекательность проекта, убеждая, что инвестор только заработает, вложив свои средства. В ходе roadshow компания раскрывает финансовые показатели уже действующего проекта, делится прогнозами своего роста.

Во-вторых, сам выход на торговую площадку сопряжен с расходами и соблюдением ряда процедур, в частности, с поиском банка, который организует выход на биржу и оценит стартовую стоимость акций компании, сдачей массы отчетности, раскрытием информации о владельцах и многим другим.

При соблюдении этих двух пунктов выход на биржу становится почти символическим событием, когда владельцы жмут на заветную кнопку «начать торги». У крупных или очень перспективных компаний к этому моменту основная часть выпускаемых акций на IPO уже раскуплена крупными игроками, а частным инвесторам достается небольшая часть, которая по факту и выходит на рынок.

Перед публичным размещением компания проходит несколько кругов бюрократического ада, проверяется на соответствие стандартам качества множеством профильных ведомств. Абсолютно ничего из вышеперечисленного не бывает при ICO. Не говоря уже о четкой законодательной базе для криптовалют, которой пока не может похвастать ни одна в мире страна.

Фото: Richard Drew / AP

Еще одно принципиальное отличие IPO от ICO — наличие площадки. Компании размещаются на торговой бирже — это, как правило, физически осязаемое здание, куда каждый день ходят сотрудники.

Как известно, биржа — это профессиональный участник торгов, зарегистрированное юридическое лицо, отвечающее за организацию торгов по правилам. Биржу всегда можно призвать к ответу, если что-то пошло не так.

В случае с ICO всего этого нет — имеются лишь блокчейн-платформа (например, Ethereum) и криптовалютная-биржа, на базе которых проходит размещение. Порой первичное размещение токенов и вовсе обходится без помощи какой-либо из площадок — прямо на сайте компании, выпускающей криптовалюту (эмитента).

Акция компании наделяет покупателя правами миноритарного акционера, которые прописаны в соответствующих документах, и является общепризнанным активом. В случае с токеном единственным гарантом прав выступает непосредственно компания-эмитент. Таким образом, ICO — это не более чем еще один способ краудфандинга с обещанием грядущих выгод и возможного обмена одних токенов на другие.

Схожесть IPO и ICO просматривается в аспекте частных инвестиций. Для покупки акций необходимо иметь доступ к терминалу биржи. Можно также приобретать ценные бумаги через брокера. Для ICO нужен собственный криптокошелек — аналог биржевого счета для покупки активов.

Рисковые парни

Потенциальные риски при покупке токенов не пугают многих инвесторов и простых граждан, которые решаются вложиться, как им кажется, в перспективный проект. Зачастую это приводит к судебным разбирательствам, где третьей стороной привлекается общепризнанный государственный регулятор.

В начале октября 2017 года в США было возбуждено первое в истории дело о мошенничестве при ICO. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подозревает Максима Заславского и две его компании Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation в нелегальной продаже незарегистрированных ценных бумаг. Компании предлагали инвесторам несуществующие токены и криптовалюту, завлекая их будущими доходами, однако никакой деятельности юрлица, по версии SEC, не вели.

Recoin, по словам Заславского, обеспечивалась недвижимостью DRC World — алмазами. Согласно задумке предпринимателя, купившие токены компании в дальнейшем смогли бы претендовать на скидки при приобретении недвижимости или алмазов. На ICO Recoin Заславский привлек от сотен инвесторов около 300 тысяч долларов.

Кадр: мультсериал «Утиные истории»

Суд Калифорнии первым в мире рассмотрит коллективный иск к компании, которая провалила ICO.

Речь о швейцарском стартапе Tezos, разрабатывающем блокчейн-платформу цифровых контрактов. В ходе ICO стартап привлек около 232 миллионов долларов — это одно из самых крупных ICO за всю недолгую историю данного рынка. Партнеры компании-эмитента оказались не готовы освоить привлеченную сумму и пустить средства на развитие, в итоге внутри Tezos разразился конфликт, а привлеченная от инвесторов сумма достигла уже 400 миллионов долларов.

Иск подал некто Эндрю Бейкер, который за один биткоин купил пять тысяч токенов Tezos. Интересы Бейкера и «всех, кто попал в аналогичную ситуацию», представляет юридическая компания Taylor-Copeland. Основателей и совладельцев Tezos обвиняют в продаже незарегистрированных ценных бумаг, мошенничестве, введении заблуждении рекламой, а также недобросовестной конкуренции.

Коллективный иск, как отмечает издание CrowdFund Insider, может положить конец «серым ICO» и вынудить власти ввести жесткое регулирование этого рынка. В настоящий момент SEC приравняла некоторые виды криптовалют к ценным бумагам, однако призывает инвесторов быть крайне осторожными при покупке токенов и прочих монет.

Большинство компаний, выходящих на ICO, — это небольшие стартапы, которые таким образом ищут финансирование на развитие. Оценить перспективы предприятия возможно, только получив максимум информации о проекте, его основателях, планах по расширению бизнеса, отчетности и иным аспектам. Чем больше информации о компании-эмитенте — тем меньше риск, что покупателя попытаются обдурить мошенники. Однако и тут не стоит бежать заводить или расчехлять криптокошелек — надо оценить рынок, на который выходит проект, его конкурентность, а также востребованность проекта в принципе.

Опасная мелочь

ICO уже запретили в Китае и Южной Корее. В Пекине метод привлечения средств с помощью первичного размещения токенов попросту признали незаконным. А в Сеуле запрет на ICO объяснили сложностями с регулированием этого рынка и чрезмерными рисками мошенничества.

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Глава одной из крупнейших торговых бирж NASDAQ Брюс Ост считает, что рынок ICO еще слишком молод, чтобы относиться к нему серьезно. Ост пеняет на отсутствие правил и уверяет, что когда они появятся, рынок ICO перевернется.

Изобилие токенов и бесконтрольность ICO напрягает уже даже основателя второй по капитализации валюты и блокчейн-платформы Etherium Виталика Бутерина. Он раздумывает над созданием системы, благодаря которой провальные ICO не оставляли бы инвесторов без дохода, а, например, позволяли бы им обменять часть своих токенов на что-то другое или получить компенсацию.

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«Это паршиво, когда компания привлекает 140 миллионов долларов, не имея при этом даже готового продукта. Правильно будет создать механизм многоступенчатого ICO, при котором на каждом этапе инвесторы могли бы обменять свои токены на что-нибудь аналогичное», — считает основатель Etherium. Сам механизм ICO Бутерин поддерживает, поскольку это инновационный способ инвестирования в перспективные проекты.

В сравнении с IPO рынок ICO по-прежнему ничтожен: 126,9 миллиардов долларов против 3,2 миллиардов. Однако в 2017 году число проведенных ICO уже превысило в два раза соответствующий показатель за 2016 год, а объем привлеченных средств в рамках размещения токенов — вырос в десятки раз: 102 миллиона в 2016 году, против 3,2 миллиардов на конец октября 2017 года.