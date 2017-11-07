Блокчейн поможет распространению марихуаны в Канаде

Корпорация IBM предложила применить технологию блокчейн для легального распространения марихуаны в Канаде. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства канадской провинции Британская Колумбия.

Власти разрабатывают нормативно-правовую базу для легализации немедицинского потребления марихуаны. Новое законодательство вступит в силу в июле 2018 года.

IBM обращает внимание на прозрачность и неизменяемость новой технологии, что позволит отслеживать всю цепочку поставок и защитит конечного потребителя от получения некачественной продукции. Блокчейн позволит установить полный контроль за производством и распространением марихуаны и поможет в борьбе с незаконным оборотом, уверены в корпорации.

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В конце октября американская компания Constellation Brands, дистрибьютор пива Corona на рынке США, приобрела 9,9 процента канадского производителя конопли Canopy Growth. Constellation намерена наладить выпуск напитков с добавлением марихуаны.

В январе исследовательская группа ArcView Market Research опубликовала отчет, согласно которому жители США и Канады потратили в 2016 году 53,3 миллиарда долларов на приобретение марихуаны, включая легальные покупки в медицинских целях.

Употребление марихуаны в медицинских целях легализовано в ряде европейских стран (Италия, Чехия), а также в 26 штатах США.