Дед Мороз остался верен шишкам

Дед Мороз из Великого Устюга намерен оставить своей валютой шишки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Слухами земля полнится. Что только про меня не говорят. Конечно же нет, обманывают. У меня своя валюта в шишках. Думаю, если вы будете зарплату получать в шишках, только обрадуетесь», — сообщил Дед Мороз.

Он отметил, что в целом положительно относится к биткоинам. «Если люди этим пользуются, им нравится, почему бы и нет», — добавил волшебник.

В понедельник, 4 декабря, Дед Мороз, находясь с визитом в Нижнем Новгороде, заявил, что хочет идти в ногу со временем и по совету друзей намерен запустить собственную криптовалюту, которая может получить название «дедульки».

В конце ноября криптовалюта биткоин установила рекорд стоимости более чем в 10 тысяч долларов. Стоимость криптовалюты превышала 11 тысяч 326 долларов.