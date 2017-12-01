Австралиец потерял тысячу биткоинов и испугался реакции жены

Австралийский майнер потерял около тысячи биткоинов (более девяти миллионов долларов) и теперь боится реакции жены, когда она об этом узнает. Свою историю Алекс рассказал местным СМИ, пишет News.com.au.

По его словам, он начал майнить еще в 2009 году, «чисто из технологичного любопытства» и точно не думал, что спустя восемь лет он мог бы стать миллионером. «В технологической тусовке мы не думали, что биткоин — это что-то серьезное. Мы начали майнить по приколу», — заявил Алекс.

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Он напомнил, что в 2009 году майнить мог самый обычный компьютер, а одна видеокарта могла приносить по несколько биткоинов в день. Он записал биткоин-кошелек на флешку, отложил ее, а после и вовсе забыл до тех пор, пока биткоин не пробил тысячу долларов в 2013 году.

Австралиец нашел девайс, однако флешка не работала. «Это была та самая дешевая флешка, которые клепают в Китае», — отметил Алекс, который теперь боится, что его жена об этом узнает.

«Худшее, что со мной когда-либо случалось. Я всегда думал, что на флешке они будут в безопасности, ведь компьютер могут хакнуть, в конце концов, он может сгореть, наконец, компьютер можно отремонтировать... Отремонтировать дешевую китайскую флешку невозможно», — грустит Алекс.

Тем не менее он не расстраивается, так как в начале этого года начал майнить другую криптовалюту — Ethereum. Он надеется, что когда-нибудь и она вырастет в цене в несколько раз. На момент написания этой заметки биткоин стоил 10 519 долларов, Ethereum — 448 долларов.