Сбой на биржах привел к падению биткоина на 2 тысячи долларов

Курс биткоина, 29 ноября установивший очередной рекорд, в ходе сессии обрушивался до 9 тысяч долларов на фоне новостей о массовых перебоях в работе американских бирж, сообщает Marketwatch. Речь идет о прекращении работы Coinbase, когда возможности торговать лишились 12 миллионов клиентов.

Coinbase считается одной из самых надежных бирж, однако за последние пять месяцев она расширила свою инфраструктуру в 8 раз. С этим и связаны неполадки, считают опрошенные изданием аналитики. Работа биржи была восстановлена в течение часа.

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Кроме того, наблюдались сбои на площадке GDAX, принадлежащей той же Coinbase, а также биржах Gemini и Bitstamp.

На данный момент курс биткоина превышает 10,2 тысяч долларов. Рекорд, установленный 29 ноября, составляет 11427 долларов.

Биткоин перевалил за 10 тысяч долларов 28 ноября. За два дня до этого он торговался на отметке в 9 тысяч. Рыночная капитализация биткоина достигла 165,85 миллиарда долларов.

27 ноября популярного американского предпринимателя Илона Маска заподозрили в создании биткоина, однако сам Маск позднее эту информацию опроверг, признавшись, что в свое время ему подарили несколько биткоинов, но он их потерял.