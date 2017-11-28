Биткоин перевалил за 10 тысяч долларов

Курс крупнейшей по капитализации криптовалюты на некоторых биржах перевалил за 10 тысяч долларов (около 580 тысяч рублей). Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает портал Coinmarketcap.

Зафиксированный максимум в ходе торгов составил 10 085,5 доллара США за один биткоин, увеличившись в цене на 4,05 процента. Рыночная капитализация биткоина достигла 165,85 миллиарда долларов.

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При этом курс биткоина пробил отметку в 10 тысяч долларов далеко не везде. Если верить порталу CryptoCompare, биткоин торгуется в районе отметки 9929 долларов за единицу криптовалюты.

Стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum торгуется в районе 468 долларов. С начала торговой сессии валюта Виталика Бутерина потеряла 1,5 процента в стоимости. Рыночная капитализация Ethereum оценивается в 44,94 миллиарда долларов.

Отметку в 9 тысяч долларов биткоин преодолел 26 ноября.