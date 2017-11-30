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Биткоин затмил Ким Кардашьян

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Ким Кардашьян
Ким Кардашьян

Поисковый запрос со словом «биткоин» обошел индекс «Кардашьян» в Google Trends, сообщает Bloomberg.

Публика переключилась на новую драму — за криптовалютным бумом наблюдать интереснее, чем за героями популярного американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up with the Kardashians), пишет агентство.

В среду, 29 ноября, курс биткоина после рекордного роста до 11427 долларов упал до девяти тысяч долларов. На 20:30 по московскому времени четверга, 30 ноября, криптовалюта стоила 9333 доллара.

В начале ноября запрос «купить биткоин» обошел индекс «купить золото». На фоне новостей о криптовалюте индекс запроса «купить биткоин» достиг 100 баллов из 100, в то время как аналогичный индекс для «купить золото» застыл на уровне 74 баллов.

Чаще всего, как купить биткоин, ищут в Нигерии (100 баллов), Гане (93) и Австралии (52), причем у австралийцев еще более популярен классический металл — 100 баллов. Реже золотом интересуются в Сингапуре (68) и Объединенных Арабских Эмиратах (53 балла).

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